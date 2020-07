UFFICIALE - Il Napoli reinserisce Malcuit nella lista dei 25: fuori Llorente

Il Napoli, come evidenziato sul portale della Lega di Serie A, ha reinserito il terzino azzurro Kevin Malcuit nella lista federale dei 25 giocatori utilizzabili in queste restanti gare di campionato. Il francese è stato convocato nella gara contro l'Udinese. Allo stesso tempo, il laterale mancino, ha preso il posto di Fernando Llorente, fuori dai radar azzurri per problemi fisici.