UFFICIALE - Inter-Napoli, scelto l’arbitro milanese Sozza reduce dalle polemiche di Milan-Fiorentina

© foto di TuttoSalernitana.com

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. C'era attesa per capire a chi sarebbe stata assegnata la partita di cartello tra Napoli e Inter e adesso abbiamo il nome: è il signor Simone Sozza, nativo di Milano, della sezione di Seregno (Monza) e reduce dalle polemiche per la designazione in Milan-Fiorentina. A coadiuvarlo al VAR ci saranno Fabbri e Aureliano, mentre gli assistenti saranno Meli e Peretti; Piccinini il quarto uomo.