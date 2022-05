UFFICIALE - Italia, i convocati di Mancini per l'Argentina: gli esclusi torneranno al rientro

Al termine dell’allenamento, il Ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla ‘Finalissima’ (un gruppo di 30)

Dopo la conferenza stampa di Giorgio Chiellini, che ha salutato da capitano della Nazionale l’aula magna del Centro Tecnico Federale (“anche se qui tutti devono tornare se vogliono continuare a lavorare nel mondo del calcio”), gli Azzurri hanno svolto una seduta di allenamento pomeridiana sui campi 3 e 4 di Coverciano. Al termine dell’allenamento, il Ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla ‘Finalissima’ (un gruppo di 30). I calciatori facenti parte dell'elenco dei convocati al lavoro a Coverciano in questi giorni, non inseriti nell'elenco per Londra, avranno 2 giorni di riposo e rientreranno al CTF la sera del 1° giugno, per aggregarsi al gruppo di rientro nella notte dall'Inghilterra.

Lista per la ‘Finalissima’ (in partenza domattina per Londra)

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.