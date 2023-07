UFFICIALE - Kvaratskhelia vince il premio di miglior georgiano dell'anno con 85 voti su 86!

Non c'era alcun dubbio, alla luce della stagione da MVP della Serie A e miglior giovane della Champions League.

Non c'era alcun dubbio, alla luce della stagione da MVP della Serie A e miglior giovane della Champions League, ma arriva un altro riconoscimento personale per Khvicha Kvaratskhelia. E stavolta riguarda la sua Georgia. L'esterno offensivo del Napoli vince in maniera schiacciante il titolo di miglior giocatore georgiano dell'anno con il 98,8% delle preferenze.

Ben 85 giornalisti, sugli 86 votanti, hanno scelto l'ex Dinamo Batumi. Alle sue spalle si è piazzato Georges Mikautadze, reduce da un'ottima annata in Francia al Metz, mentre al terzo posto troviamo Giorgi Mamardashvili, portiere del Valencia.