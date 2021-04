UFFICIALE - L'Arsenal lascia la Superlega: "Abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo"

Anche l'Arsenal ha deciso di abbandonare la Superlega. Questo il comunicato ufficiale del club inglese: "Come risultato del vostro ascolto e della comunità calcistica in generale negli ultimi giorni, ci stiamo ritirando dalla proposta di Superlega. Abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo".

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.



We made a mistake, and we apologise for it.