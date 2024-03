UFFICIALE - Mondiale per Club, il Napoli è fuori: Juve qualificata. Ma ci sarà il ricorso?

Il Napoli è ufficialmente non qualificato al Mondiale per Club 2025, a meno di ricorso vinto dagli azzurri a parteciparvi sarà la Juventus.

Il Napoli è ufficialmente non qualificato al Mondiale per Club 2025, a meno di un ricorso vinto dagli azzurri a parteciparvi sarà la Juventus. Dopo la Lazio, anche il Napoli saluta la Champions League agli ottavi di finale: decisiva la sconfitta sul campo del Barcellona dopo l'1-1 dell'andata. La squadra partenopea a questo punto non potrà più conquistare punti e, di conseguenza, non potrà raggiungere la Juventus nella graduatoria che vede i bianconeri con 47 punti e il Napoli con 42.

Queste le squadre qualificate per la competizione oltre a Chelsea, Real Madrid e Manchester City, club che hanno staccato il pass per la competizione perché vincitrici delle ultime tre Champions League.

Bayern Monaco (Germania) – 103 punti, qualificata

PSG (Francia) – 82 punti, qualificata

Inter (Italia) – 76 punti, qualificata

Porto (Portogallo) – 68 punti, qualificata

Borussia Dortmund (Germania) – 68 punti, qualificata

Atletico Madrid (Spagna) – 62 punti

Barcellona – 58 punti

Benfica (Portogallo) – 52 punti, qualificata

Juventus – 47 punti, qualificata

Napoli – 42 punti

In cosa consiste il nuovo Mondiale per Club

Trentadue squadre, un mese, ogni quattro anni. La prima edizione del nuovo Mondiale per Club si giocherà negli Stati Uniti fra un anno, con Inter e Juventus sicuramente presenti. Per entrambe un incasso di almeno 50 milioni solamente per la partecipazione, con i diritti televisivi. Poi ci saranno ulteriori profitti, con la squadra vincitrice che incasserà ulteriori 100 milioni di euro.