ufficiale Napoli-Torino, biglietti in vendita da lunedì alle 15: info e modalità

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 15:00 del 26 Febbraio 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Torino, che si disputerà il giorno 08/03/2024 ore 20:45.



Fonte: sscnapoli.it