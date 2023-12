UFFICIALE - Non solo il Mondiale per Club, dal 2024 torna la Coppa Intercontinentale: il nuovo format

Non solo il nuovo Mondiale per Club, il 2024 riporterà in auge anche la Coppa Intercontinentale.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo il nuovo Mondiale per Club, il 2024 riporterà in auge anche la Coppa Intercontinentale. Ad annunciarlo, nel comunicato di presentazione del nuovo Mondiale, la stessa FIFA, che spiega il regolamento:

La Coppa Intercontinentale FIFA si giocherà ogni anno a partire dal 2024

In seguito all'approvazione da parte del Consiglio, nel marzo 2023, di una competizione annuale per club FIFA a partire dal 2024, che vedrà la partecipazione di tutti i campioni della prima competizione per club della confederazione e si concluderà con una finale in una sede neutrale tra i vincitori della UEFA Champions League e i vincitori di uno spareggio intercontinentale tra i club delle altre confederazioni, è stato deciso che il nome ufficiale della competizione sarà Coupe Intercontinentale de la FIFA.

Per rafforzare le rivalità sportive continentali e creare un titolo annuale prestigioso per tutte le fasi della competizione, la Coppa Intercontinentale FIFA comprenderà le seguenti fasi:

- Fase A: Questa fase della competizione prevede due turni. Nel primo turno, su base alternata, i vincitori della AFC Champions League o i vincitori della CAF Champions League giocheranno nel loro stadio di casa contro i vincitori della OFC Champions League. Le vincitrici di questo turno affronteranno nella fase finale le vincitrici della AFC Champions League o le vincitrici della CAF Champions League. Nella prima edizione, l'identità della squadra AFC o CAF del primo turno sarà determinata da un sorteggio e i diritti di ospitalità per il primo turno e la fase finale saranno suddivisi tra le squadre AFC e CAF interessate, in modo che ciascuna squadra giochi una partita nel proprio stadio di casa. I diritti di ospitalità per il primo turno e la fase finale si alterneranno ogni anno.

- Fase B: i vincitori della Concacaf Champions Cup giocheranno contro i vincitori della CONMEBOL Libertadores in un'unica tappa nello stadio di casa di uno dei club, con i padroni di casa della prima edizione che saranno determinati da un sorteggio e i diritti di ospitalità che si alterneranno ogni anno successivo.

- Play-off: le vincitrici di entrambe le fasi precedenti si affronteranno nei giorni precedenti la finale, nella stessa sede neutrale che ospiterà la finale.

- Finale: I vincitori dello spareggio giocheranno contro i vincitori della UEFA Champions League in una sede neutrale, e i vincitori saranno incoronati campioni per quell'anno

Le date della competizione:

- Le prime fasi saranno programmate dalla FIFA in consultazione con i club e le confederazioni.

- Lo spareggio si svolgerà il 14 dicembre 2024 in una località neutrale.

- La finale si svolgerà il 18 dicembre 2024 nella stessa sede neutrale.