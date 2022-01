UFFICIALE - Ounas, lieve infortunio in nazionale: la nota dell’Algeria

Adam Ounas non risulta neanche in panchina nella sfida di Coppa d’Africa contro la Sierra Leone. L’esterno offensivo del Napoli ha rimediato un lieve infortunio. A comunicarlo è la nazionale africana attraverso un comunicato ufficiale: “Per il loro secondo allenamento, sul campo annesso del complesso multisport Japoma, a Douala, i Verdi erano quasi al completo, poiché mancavano solo Ramiz Zerrouki e Adam Ounas, lasciati a riposo per lievi infortuni”.