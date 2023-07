UFFICIALE - Serie A, accordo Dazn-Tivusat: tutti i dettagli

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Dopo il digitale terrestre, la trasmissione dello sport di Dazn si consolida anche sul satellite attraverso la piattaforma gratuita, oltre a quella pay. Dazn Italia ha ufficializzato la sigla con Tivù srl di una partnership distributiva per portare il servizio di live streaming sportivo di Dazn anche sulla piattaforma satellitare gratuita italiana tivùsat, presente in maniera capillare sul territorio. Questo nuovo accordo, informa Dazn, permetterà agli utenti di tivùsat, abbonati a Dazn, di accedere alla ricca selezione di contenuti live e on-demand di Dazn, con un semplice click, e seguire gli eventi sportivi in aree ancora più capillari del territorio italiano come anche nelle seconde case. "La trasmissione in live streaming rimane al centro dello sviluppo del business di Dazn - commenta il ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi -. Grazie alla nuova partnership con tivùsat, ampliamo le modalità di accesso al nostro servizio per rendere i contenuti premium che trasmettiamo sempre più raggiungibili". "Siamo particolarmente contenti di poter annunciare che da oggi, sulla piattaforma satellitare gratuita italiana tivùsat, sarà possibile ricevere anche i contenuti premium di Dazn, con l'offerta Zona Dazn della Serie A", afferma il presidente di tivù s.r.l., Alberto Sigismondi.

Zona Dazn è un canale opzionale edito da Dazn. È disponibile per la visione sui dispositivi tivùsat abilitati agli utenti tivùsat che aggiungono al loro abbonamento Dazn attivo l'opzione Zona Dazn su tivùsat. Gli appassionati di sport potranno guardare una selezione di eventi, tra cui i sette match di Serie A in esclusiva Dazn ogni giornata, La Liga, contenuti originali Dazn. Il canale Zona Dazn è disponibile al 214 del telecomando tivùsat. (ANSA).