UFFICIALE - Spagna, Luis Enrique boccia Fabiàn per le fasi finali della Nations League

Luis Enrique, CT della Spagna, ha diramato la lista dei convocati per le fasi finali della Nations League. Ecco i giocatori scelti per affrontare l'Italia a San Siro il prossimo 6 ottobre: spicca l'assenza di una prima punta (Morata è infortunato e rientrerà dopo la sosta), così come quella di Fabian Ruiz, a cui è stato preferito il giovanissimo Gavi del Barcellona. Niente da fare anche per Brahim Diaz:

PORTIERI: Unai Simon, De Gea, Sanchez.

DIFENSORI: Porro, Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Martinez, Pau Torres, Reguilon, Alonso.

CENTROCAMPISTI: Rodri, Busquets, Gavi, Koke, Merino, Pedri, Llorente.

ATTACCANTI: Yeremi Pino, Torres, Oyarzabal, Fornals, Sarabia.