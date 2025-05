Prima pagina Stasera Inter-Lazio e Parma-Napoli, Tuttosport: "Qui si fa la storia"

"Qui si fa la storia". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento non è soltanto alla finale degli Internazionali di tennis a Roma con Sinner protagonista ma anche alla corsa scudetto che oggi entra nel vivo. Questa sera infatti l'Inter ospiterà la Lazio al "Meazza" mentre in contemporanea il Napoli sarà in campo al "Tardini" contro il Parma.