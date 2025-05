Foto Parma-Napoli, cresce l'attesa: già decine di tifosi azzurri in fila per il Settore Ospiti

vedi letture

Cresce l'attesa all'esterno del Tardini per Parma-Napoli di stasera. A quattro ore circa dal match che potrebbe consegnare al Napoli il quarto scudetto, già decine di tifosi azzurri sono in fila davanti ai cancelli d'ingresso per il Settore Ospiti. I varchi d'accesso dello stadio saranno aperti alle 17:45. Di seguito lo scatto del nostro inviato.