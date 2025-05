Video Rifinitura in provincia di Parma: le immagini dal Centro Sportivo del Colorno

Questa mattina, alle ore 10:30, il Napoli guidato da Antonio Conte è arrivato al Centro Sportivo dell'ACD Colorno Calcio, nel comune di Colorno (provincia di Parma), per svolgere la rifinitura in vista del match di questa sera contro il Parma, in programma alle 20:45.

Quella della rifinitura mattutina nel giorno della partita è ormai una consuetudine consolidata in casa Napoli durante questa stagione. Un'abitudine adottata sia per le gare casalinghe che per quelle in trasferta, in particolare quando il fischio d’inizio è fissato per le 20:45. Di seguito le immagini che circolano.