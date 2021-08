UFFICIALE - Spagna, non c'è Fabian tra i convocati: l'azzurro resta a Napoli

Ripartono anche le Nazionali, per la Spagna triplo impegno in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022. Nell'elenco dei convocati non figura l'azzurro Fabian Ruiz che dunque sarà a disposizione e fresco fisicamente per la gara contro la Juventus alla ripresa del campionato.

OFICIAL | @LUISENRIQUE21 pasa lista en la 'vuelta al cole' de nuestros internacionales.



Estos son los futbolistas convocados para los tres próximos encuentros de la @SeFutbol en la Fase de Clasificación a #Qatar2022.



🙌 ¡Comienza un nuevo curso!



🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!!