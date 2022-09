UFFICIALE - Spezia, i convocati di Gotti per Napoli: recupera Strelec, prima per Ampadu

Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Napoli (stadio Maradona ore 15.00).

Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Napoli (stadio Maradona ore 15.00). Out gli infortunati Verde, Maldini, Ferrer, Ekdal e Amian. Recuperato Strelec, prima chiamata per Ampadu. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Ampadu, Sala, Reca, Kiwior, Hristov, Caldara, Sher, Nikolaou.

Centrocampisti: Bourabia, Beck, Bastoni, Kovalenko, Agudelo.

Attaccanti: Gyasi, Nzola, Strelec, Sanca.