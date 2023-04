UFFICIALE - Udinese-Napoli, biglietti in vendita alle 16: info e prezzi per il Settore Ospiti

Fonte: sscnapoli.it

Saranno in vendita, a partire da oggi, lunedì 24 aprile 2023, i biglietti per Udinese-Napoli, 33esima giornata di Serie A in programma martedì 2 maggio 2023 alle ore 20:45 allo stadio Dacia Arena di Udine.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Inizio vendite: 24 aprile 2023 alle ore 16:00.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle 19:00 del giorno antecedente la gara.

I biglietti sono in vendita sulla rete Ticketone, sia ai punti vendita che on line: https://www.ticketone.it/event/udinese-calcio-dacia-arena-16982729/

Prezzo € 55,00.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://www.udinese.it/Apps/WebObjects/Udinese.woa/wa/viewFile?id=61107&lang=ita

Come arrivare: https://www.udinese.it/dacia-arena/stadio/come-arrivare

NORMATIVE INTRODUZIONE E STRISCIONI

Indicazioni per le richieste di autorizzazione all'introduzione ed esposizione di striscioni allo stadio in occasione delle gare casalinghe di Udinese Calcio. In base a quanto stabilito dal Ministero dell'Interno - Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive con la Determinazione n. 14/2007 dell'8 marzo 2007, vengono di seguito indicate le procedure necessarie per l'introduzione e l'esposizione di striscioni all'interno dello stadio in occasione delle gare casalinghe di Udinese Calcio. Per poter introdurre uno striscione occorre presentare la richiesta di introduzione ed esposizione di striscioni compilando il Modulo di richiesta, scaricabile al seguente link: https://www.udinese.it/Apps/WebObjects/Udinese.woa/wa/viewFile?id=5920&lang=ita

Il modulo dovrà essere inviato successivamente, preferibilmente via mail, all'indirizzo udinese@udinesespa.it oppure via fax al numero 0432/544933 entro e non oltre 7 giorni prima della partita oggetto della richiesta, allegando allo stesso tutta la documentazione richiesta. Si prega cortesemente di indicare un recapito telefonico per essere contattati per la comunicazione dell'accettazione o meno della richiesta.

Le richieste, debitamente compilate e correlate di tutta la documentazione necessaria, saranno trasmesse al G.O.S. (Gruppo Operativo di Sicurezza) per l'approvazione. La società Udinese Calcio comunicherà ai richiedenti l'avvenuta accettazione o meno da parte del G.O.S. della richiesta effettuata.

Si precisa che potranno essere presentate esclusivamente le richieste inerenti l’introduzione di striscioni in occasione della gare interne disputate dall'Udinese Calcio Spa.