Ultime di formazione Sky: Conte ha il dubbio Spinazzola-Vergara nel tridente
È una notte che vale i playoff. Domani alle 21 il Napoli fa visita al Copenaghen in uno scontro diretto: azzurri 23esimi, danesi 24esimi, entrambe a quota 7 punti (passano le squadre dal 9° al 24° posto). Conte arriva con diversi assenti e un solo vero ballottaggio nel tridente: Spinazzola o Vergara accanto a Elmas e Hojlund. Difficile l’impiego di Lucca e Lang, entrambi in viaggio ma al centro di trattative.
Buone notizie da Romelu Lukaku, rientrato e allenatosi negli ultimi due giorni: non è al top, ma è a disposizione. Restano fuori Neres e Politano. Modulo confermato: 3-4-3. In difesa, senza Rrahmani, spazio a Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. Assenti in totale sette, più Mazzocchi e Marianucci (fuori lista). L’ultima gara sarà al Maradona contro il Chelsea: prima, serve fare risultato in Danimarca.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
