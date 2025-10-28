Ultimo cambio per il Napoli: entra Gutierrez

All'85' ultimo cambio per il Napoli: esce Elmas, entra Gutierrez. Spinazzola avanza il raggio d'azione sulla fascia sinistra, con lo spagnolo che prende il ruolo di terzino.

