Ultras del Napoli fermati a Varese con coltelli e petardi: la ricostruzione dei fatti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alcuni ultras del Napoli sarebbero arrivati alle porte di Varese bordo di una dozzina di furgoni di un autonoleggio di Milano e su vetture private. La polizia e i carabinieri hanno fermato gli ultras all’altezza della nuova rotonda di viale Europa. Le forze dell’ordine hanno obbligato i tifosi a fare dietrofront e a riprendere la strada in direzione Milano. A riportare la notizia è LaPrealpina.it.

A ricostruire i fatti di oggi pomeriggio è invece il portale Varesenews.it. Alcune centinaia di ultras del Napoli sono partiti in direzione Varese per vendicare il ferimento di due tifosi azzurri da parte di ultras varesini incappucciati, durante i festeggiamenti dello scudetto alla Dacia Arena di Udine. La rivalità tra le frange estreme del tifo delle due squadre risale al tempo degli scontri tra interisti e napoletani nel 2018, quando morì un ultrà varesino. 27 persone sono state portate in Questura per essere identificate mentre il resto del gruppo ha fatto dietrofront verso l’autostrada. Inoltre sarebbero stati sequestrati coltelli e petardi inesplosi.