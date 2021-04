Un trend da cui ripartire

Terminati gli impegni con le nazionali, tra meno di quarantotto ore si tornerà a giocare in Serie A. Il campionato ripartirà con il ventinovesimo turno che si giocherà tutto nella stesso giorno, ovvero sabato, complici le festività pasquali. Il Napoli sarà impegnato nel match casalingo contro il Crotone. La squadra di Gattuso, dopo le due brillanti e importanti vittorie ottenute prima della sosta con Milan e Roma, è chiamata a proseguire la striscia di risultati positivi. Per conquistare la Champions League, il Napoli dovrà avere grande continuità di risultati in questo il rush finale di campionato. Per fare ciò può puntare su un fattore importante.

NUMERI IMPORTANTI - Da quando l’ex Stadio San Paolo è stato rinominato e intitolato a Diego Armando Maradona, per il Napoli i numeri casalinghi sono entusiasmanti. Gli azzurri sono reduci da una striscia in Serie A di 5 successi con un bilancio di 14 gol segnati e solo uno subito. Numeri importanti che fanno ben sperare in vista dello sprint finale di stagione. Sei delle ultime undici gare che attendono il Napoli si disputeranno in casa, cominciando da quella di sabato con il Crotone. Un trend dunque da cui ripartire e da confermare per tentare di centrare il quarto posto Champions.