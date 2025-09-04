Una super-Slovacchia fa la storia, schiantata la Germania: Lobotka gioca l'intero match

di Francesco Carbone

Per la prima volta nella sua storia la Slovacchia batte la Germania in una gara ufficiale. Nella terza giornata del Gruppo A delle qualificazioni ai prossimi mondiali, la nazionale allenata da Francesco Calzona vince 2-0 al termine di una super-prestazione. Al 42’ il gol di Hancko, mentre nella ripresa il raddoppio porta la firma di Strelec. Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, tra i migliori in campo, ha giocato l’intero match.

Gruppo A
Lussemburgo - Irlanda del Nord 1-3
Slovacchia - Germania 2-0

Classifica
Irlanda del Nord 3
Slovacchia 3
Germania 0
Lussemburgo 0