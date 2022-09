Ungheria-Italia, le pagelle di Tmw: brillano i due azzurri, 7,5 Raspadori e 7 per Di Lorenzo!

L’Italia ha battuto 2-0 l’Ungheria a Budapest e ottenuto l’accesso alle Final Four di Nations League.

L’Italia ha battuto 2-0 l’Ungheria a Budapest e ottenuto l’accesso alle Final Four di Nations League. Al termine del match la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli azzurri. Voto 7 per il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo: “Altro che esterno bloccato. Alla Puskas Arena ha spinto come e Dimarco il capitano del Napoli, alla continua ricerca del gol: l'ha sfiorato tre volte”.

Voto altissimo anche per l’altro napoletano, Giacomo Raspadori, autore del gol dell’1-0: “Questa Nazionale ha il volto del suo numero 10, la faccia pulita di un attaccante riservato ma che non si lascia mai intimidire. Il secondo gol consecutivo, il quinto in Nazionale, è un mix di scaltrezza e lucidità”.