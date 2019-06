Universiadi, quasi completato il murales di Jorit: tra i protagonisti anche due ex azzurri

Jorit, noto artista di strada (al secolo Ciro Cerullo), è al lavoro per completare i murales al Centro Direzionale in occasione delle Universiadi che prenderanno il via il prossimo mese. Cinque volti, uno per ogni provincia della Campania: Patrizio Oliva per Napoli, l'ex azzurro Carmelo Imbriani per Benevento, l’atleta Antonietta Di Martino per Salerno, il cestista Gentile per Caserta, infine l’ex calciatore del Napoli Nando De Napoli per la provincia di Avellino.