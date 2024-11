Uruguay-Colombia 3-2, ottima prova e assist nei 90' di Olivera da difensore centrale

Nella notte italiana in campo l'Uruguay di Mathias Olivera che s'è imposta con il gol-vittoria di Ugarte al 101' per 3-2 contro la Colombia nelle qualificazioni mondiali. Il laterale azzurro ha giocato tutto l'incontro, agendo da centrale difensivo, fornendo l'assist per il secondo gol della Celeste di Aguirre e risultando tra i migliori in campo della selezione di Marcelo Bielsa.