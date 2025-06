Valore rosa ultimo anno, il Napoli ha perso 159,5mln di valore. Inter +2, Juventus +121,9

vedi letture

L'impresa del Napoli si vede anche da quanto ha perso di valore in un anno. La squadra di Antonio Conte, cedendo Osimhen e Kvaratskhelia, si è trovata con un bilancio da -159,5 milioni. Perché i dati di Transfermarkt.it coincidono perfettamente: -100 per il nigeriano, -80 per il georgiano, +22 milioni per Romelu Lukaku, di fatto andando completamente ad assorbire i 180 di chi è finito al Galatasaray o al Paris Saint Germain. Questo al netto delle altre movimentazioni e con un solo giocatore, Mathias Oliveira, capace di migliorare il suo status.

Spicca il dato della Juventus, molto dovuto al mercato, con 121,7 milioni di valore in più della rosa. Bene anche Lazio, nonostante l'ottavo posto, Atalanta e Fiorentina. Sostanzialmente pari l'Inter - più 2 milioni - mentre sono in rosso il Bologna (a causa delle cessioni di Zirkzee e Calafiori, principalmente), la Roma e il Milan. Le ultime due soprattutto per il deprezzamento generale dei senatori, cioè Cristante, Pellegrini, Mancini e Dybala da una parte, Maignan, Theo, Leao e Tomori dall'altra.

Questa la classifica per rosa

1) Inter

2) Juventus

3) Milan

4) Atalanta

5) Napoli

6) Roma

7) Lazio

8) Bologna

9) Fiorentina