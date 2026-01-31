Ufficiale
Vergara scatenato: segna il 1° gol in Serie A e vince anche il premio di MVP
Sono stati tre giorni da sogno per Antonio Vergara che si è scatenato nelle ultime due partite: dopo aver segnato la prima rete con la maglia del Napoli al Maradona contro il Chelsea in Champions League, quest'oggi ha trovato anche il primo gol in Serie A ai danni della Fiorentina.
La Lega Serie A lo ha giudicato il migliore in campo dandogli il premio di MVP del match, ed è quindi un'ulteriore traguardo per il gioiello degli azzurri, originario proprio della città partenopea
Vergara trova il suo primo gol e il suo primo Panini player of the match in Serie A 🏆#NapoliFiorentina pic.twitter.com/9VRcQQdFIS— Lega Serie A (@SerieA) January 31, 2026
