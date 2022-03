Verona-Napoli, ecco dove vederla in tv e in streaming

Verona-Napoli, match valido per la 29ª giornata di Serie A, si giocherà domani, domenica 13 marzo allo stadio Bentegodi.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Dove vederla in tv e streaming: La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva tv da DAZN: per assistere al match servirà dunque essere in possesso di una smart tv di ultima generazione collegata ad internet con l'app presente. L'alternativa è quella ci collegare il dispositivo tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon FIrestick e Google Chromecast.

Telecronaca: Il telecronista su DAZN sarà Stefano Borghi. Al suo fianco come commentatore tecnico per la sfida del Bentegodi il Tir, Simone Tiribocchi.