Vi soddisfa l'acquisto di Lobotka? I tifosi non hanno dubbi: l'esito del sondaggio

Il 31 dicembre, in attesa della mezzanotte, leggendo i commenti dei tifosi sulle nostre pagine social, ci siamo accorti che molti erano contrari all'eventuale arrivo di Stanislav Lobotka. Così abbiamo deciso di aspettare il nuovo anno con un sondaggio. Hanno votato quasi 3mila persone alla seguente domanda: vi convince, come acquisto, Lobotka? Il 60% ha optato per il sì. Netta maggioranza, dunque, soddisfatta per il possibile arrivo del regista del Celta Vigo. Non resta che aspettarlo...