VIDEO - Battibecco Spalletti-Auriemma, sul web spunta l'audio che ha infastidito il tecnico

Dopo il diverbio in conferenza stampa tra Luciano Spalletti e il giornalista Raffaele Auriemma, spunta sul web l'audio citato dal tecnico del Napoli.

Durante una diretta di 'Si Gonfia la Rete' su Radio Marte, Auriemma ha dichiarato: "Mi risulta che molti calciatori sono in disaccordo con il tecnico. Qualcuno ha chiesto alla società di essere ceduto proprio perché ha pessimi rapporti con l'allenatore e lo stesso De Laurentiis ha lasciato intendere che, se dovesse andare via Spalletti, lui certamente non lo rincorrerebbe per trattenerlo sulla panchina azzurra. E' una situazione bollente con la quale non puoi cominciare la stagione avendo Spalletti sfiduciato da tutti, piazza, squadra e società. Però te lo tieni, perché ha un contratto di 1 anno a 3 netti. Capisco ADL, però caro presidente, visto che questa estate sarà caratterizzata da molte cessioni e molti soldi che entrereanno nelle casse del Napoli se il monte ingaggi anzichè di 75 prevedi debba essere di 80 perchè devi tenerti Spalletti, ma lo devi fare altrimenti cominciare la stagione in questo clima sarebbe dannoso per il Napoli. Ad un certo punto, De Laurentiis sarà costretto a mandarlo via a campionato in corso. Meglio farlo prima, piuttosto che dopo. Sappiamo bene cosa accade quando una squadra si mette contro l'allenatore, rischi di essere risucchiato nella lotta per retrocedere. Quindi è una decisione da prendere adesso". Di seguito l'audio.