VIDEO - Caso commissioni, sorella Osimhen scoppia a piangere: "Paga il debito a mio marito!"

Esther Okolo, la sorella maggiore di Victor Osimhen, è tornata sulla vicenda della commissione nell'affare Napoli-Lille.

Esther Okolo, la sorella maggiore di Victor Osimhen, è tornata sulla vicenda della commissione nell'affare Napoli-Lille che l'attaccante nigeriano dovrebbe al cognato Osita Okolo, marito della sorella ed ex agente del giocatore. E addirittura Esther scoppia in lacrime a Owngoalnigeria.com. "Paga il tuo debito con mio marito, Victor", dice in un video presente sul video della pagina Facebook di Daddy Freeze.