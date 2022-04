VIDEO - Doppietta con due piedi diversi, assist e dribbling: Kvaratskhelia show in Georgia

Kvicha Kvaratskhelia, promesso sposo del Napoli per la prossima stagione, continua ad incantare in Georgia.

Kvicha Kvaratskhelia, promesso sposo del Napoli per la prossima stagione, continua ad incantare in Georgia. Il classe 2001 in forza alla Dinamo Batumi, ieri nella partita di campionato contro Garga ha sfoderato un’altra prestazione sontuosa. 5-2 il risultato finale e Kvaratskhelia ha impresso decisamente il suo marchio alla sfida. Una doppietta e un assist nel primo tempo e in generale una partita ricca di grandi giovate, dribbling, ma anche molta sostanza. Suo l’assist dopo pochi minuti per la rete dell’iniziale vantaggio della Dinamo Batumi. Tunnel all’avversario e cross dalla destra perfetto a pescare sul secondo palo un compagno che appoggia in rete.

Il primo gol personale è con il mancino: incursione sulla sinistra di un compagno, la difesa avversaria respinge sui piedi di Kvaratskhelia che di prima intenzione fa partire un sinistro potente su cui il portiere non può nulla. Il secondo gol è una gemma: tiro a giro dal lato corto dell’area di rigore, traiettoria arcuata che si spegne alle spalle dell’incolpevole portiere avversario. Di seguito le immagini del gol.