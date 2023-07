VIDEO - E' delirio a Dimaro: i tifosi bloccano il van che trasporta i giocatori

Come prevedibile, in questo weekend c'è stata un'invasione di tifosi del Napoli nel ritiro di Dimaro.

Come prevedibile, in questo weekend c'è stata un'invasione di tifosi del Napoli nel ritiro di Dimaro. Scene di delirio in mattinata, con migliaia e migliaia di supporters all'esterno del campo di Carciato. I calciatori hanno fatto fatica anche a rientrare in hotel, come si vede dal video di seguito.