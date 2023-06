VIDEO - Kvaratskhelia, che gol del fratellino: è un gioiellino, il Napoli ci pensa?

Tornike Kvaratskhelia, anni 12, è il fratello del campione del Napoli. Anche lui gioca a calcio

Tornike Kvaratskhelia, anni 12, è il fratello del campione del Napoli. Anche lui gioca a calcio, lo stesso Khvicha lo sponsorizzò mesi fa dicendo "è molto bravo" e le prime immagini sul web lo confermano. Nel video che vi proponiamo il giovanissimo attaccante georgiano con una finta segna dopo aver dribblato il portiere. Buon sangue non mente. Magari il Napoli, per il settore giovanile, ci starà già pensando?