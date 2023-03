Zanoli, che crescita alla Sampdoria: super assist per il 2-2 allo Stadium

La Sampdoria riprende incredibilmente la Juventus allo Stadium alla fine del primo tempo, da 0-2 a 2-2 in appena un minuto.

La Sampdoria riprende incredibilmente la Juventus allo Stadium alla fine del primo tempo, da 0-2 a 2-2 in appena un minuto. Sul gol del pareggio al 33' di Djuricic, grande protagonista dell'azione blucerchiata Alessandro Zanoli. Il terzino di proprietà del Napoli, dopo una bellissima discesa sulla fascia destra, ha servito con uno stupendo assist a rimorchio all'accorrente trequartista. La scelta di Giuntoli, di dare l'esterno in prestito alla Sampdoria, si sta rivelando ottima, con il classe 2000 che sta prendendo sempre più fiducia dei propri mezzi di gara in gara.