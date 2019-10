Zielinski unico stakanovista del Napoli in Serie A: la lista dei 10 calciatori sempre in campo

Interessante focus del sito di Gianluca Di Marzio che propone la lista dei 10 giocatori di movimento che in questa Serie A non hanno saltato nemmeno un minuto di gioco. Tra loro, in rappresentanza del Napoli, troviamo il polacco Piotr Zielinski. Il calciatore ha raccolto 630' in campionato giocando le sette gare senza saltarne neppure una. Ma la sua media è di 5,79, dunque sotto la sufficienza. Gli altri 9 suoi "colleghi" che non hanno mai saltato un minuto sono Bonucci, Skriniar, Izzo, Brozovic, Milenkovic, Kouamé, Romagnoli, Dzeko e Nandez.