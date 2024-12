Zirkzee-United, ancora problemi: Amorim lo cambia al 32' per scelta tecnica

vedi letture

Negli ultimi giorni si è vociferato di un Manchester United che sarebbe pronto a sferrare l'assalto per Victor Osimhen durante il mercato di gennaio, con il Napoli disposto a considerare uno scambio di giocatori.

Tra questi ci sarebbe anche Joshua Zirkzee: l'olandese si è trasferito in Inghilterra solo quest'estate ma l'amore con i Red Devils non è ancora sbocciato, tutt'altro. Tante difficoltà in avvio con Ten Hag, che stanno continuando se non addirittura aumentando con il nuovo allenatore Ruben Amorim: oggi al 32esimo del primo tempo è stato sostituito per scelta tecnica.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).