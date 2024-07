Podcast I primi due acquisti svelano qual è il pensiero di Conte sull'organico

Il calciomercato è ufficialmente aperto da oggi e ci sono già diversi movimenti in casa Napoli. I primi due possibili acquisti, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, danno un chiaro indizio su quella che è la priorità di Antonio Conte: intervenire per rinforzare il reparto difensivo, come tra l'altro evidenziato anche in conferenza stampa.

