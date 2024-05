Il disastroso finale e l’assist a Conte: così ADL ha preso una decisione sul tecnico

Antonio Conte è in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis, la possibilità di vederlo in azzurro è sempre più viva.

Sono tante, tantissime le voci legate al nuovo allenatore del Napoli. Antonio Conte è in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis, la possibilità di vederlo in azzurro è sempre più viva. Il presidente del Napoli sembra aver accelerato dopo le utlime prestazioni indecorose della squadra.

