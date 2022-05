TN in Podcast - ADL conferma il restyling: perché sarà il mercato più importante degli ultimi anni

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha provato a immaginare che mercato sarà il prossimo per il Napoli.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sarà Dimaro-mercato". Pensiero e parole di Aurelio De Laurentiis, resi noti ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo in Val di Sole. Il patron ieri ha di fatto confermato il restyling a cui va incontro la rosa in una sessione in cui, in casa Napoli, nessuno è incedibile se dovessero arrivare offerte congrue al valore che ADL dà ai suoi calciatori.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha provato a immaginare che mercato sarà e spiegato perché potrebbe essere la campagna acquisti più importante degli ultimi anni.