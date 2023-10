TN in Podcast - ADL si rimangia la sfiducia, Garcia e gli indizi verso Verona

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha fatto il punto della situazione.

Ep. 408 - Elmas fuori anche a Verona nonostante ko di Anguissa: l’indizio di Garcia

Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ha parlato e ha restituito fiducia a Rudi Garcia in vista delle prossime partite. Oggi invece è toccato a Rudi Garcia, che per la prima volta si è soffermato su tutto il ciclone che ha travolto lui e la sua squadra in queste ultime due settimane.

