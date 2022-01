TN in Podcast - Altri positivi e Spalletti senza cambi: nell’emergenza si rischiano altri infortuni

Aumentano ancora i casi Covid in Serie A e tra le squadre più colpite c'è il Napoli. Gli azzurri dovranno affrontare la Juventus il 6 gennaio in piena emergenza.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore editoriale Antonio Gaito ha analizzato la situazione e le scelte di Spalletti in vista del big match di Torino. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.