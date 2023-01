TN in Podcast - Chi è Boving, l'ultimo talento seguito da Giuntoli e 'scoperto' da... Sarri

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha tracciato il profilo dell'ultimo talento danese seguito da Giuntoli.

Il Napoli ha messo gli occhi sul classe 2003 dello Sturm Graz William Boving . Un attaccante poliedrico, un profilo giovane, da tenere in considerazione per il prossimo mercato estivo e, quindi, per la stagione che verrà.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha tracciato il profilo dell'ultimo talento danese seguito da Giuntoli.