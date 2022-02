TN in Podcast - Chi torna col Barcellona? L’emergenza potrebbe non finire…

A due giorni dal ritorno della sfida di Europa League contro il Barcellona, in casa Napoli tiene ancora banco l’emergenza infortuni. Tanti gli indisponibili e i giocatori ancora in dubbio in vista di giovedì. Matteo Politano ha recuperato e ha svolto l’intera seduta in gruppo, così come Di Lorenzo. Ancora da capire le condizioni di Insigne, Malcuit e non solo.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vicedirettore Arturo Minervini (segui su Facebook) ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.