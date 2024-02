TN in Podcast - Cosa ci ha detto Napoli-Verona e a cosa può aggrapparsi Mazzarri

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così il successo ottenuto ieri al Maradona.

Ep. 456 - Cosa ci ha detto Napoli-Verona ed a cosa può aggrapparsi Mazzarri

Il Napoli rischia di sprofondare, di aprire un'altra crisi, ma poi evita il baratro riuscendo a ribaltare l'Hellas Verona negli ultimi dieci minuti di partita, utilizzando le doti dei suoi calciatori migliori, con la qualità dei calciatori offensivi, un potenziale enorme messo in campo per provare a vincere.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così il successo ottenuto ieri al Maradona.