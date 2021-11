TN in Podcast - Gara verità a Milano, ma la pressione è sull’Inter: le scelte di Spalletti e Inzaghi

Manca sempre meno al big-match tra Inter e Napoli. Nel nostro consueto podcast odierno analizziamo l'avvicinamento alla sfida delle due squadre. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha approfondito le scelte di formazione e che ricadute la sfida può avere sulla classifica ed il campionato. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.