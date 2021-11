TN in Podcast - Il Covid stravolge i piani di Spalletti, ora Lozano dovrà far parlare il campo

La positività al Covid di Matteo Politano stravolge i piani di Luciano Spalletti in vista della sfida di domani con l’Inter. Ora Lozano dovrà sostituire l’ex nerazzurro e far parlare il campo dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha approfondito questa vicenda e sottolineato l’importanza e il ruolo di Lozano in questo momento. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.