TN in Podcast - Il mercato non dipende solo dalla Champions: il punto su rinnovi e partenze

Appuntamento quotidiano con "Tutto Napoli in Podcast": quest'oggi Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno approfondito i tanti rumors di questi giorni legati alla possibile partenza di diversi big e che spesso erroneamente vengono collegati esclusivamente all'andare o meno in Champions. Il punto dai giocatori in scadenza a giugno a quelli 2023 che però potrebbero essere nuovamente uomini-mercato. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi quotidiani.