TN in Podcast - Il vero insostituibile del Napoli: nome a sorpresa

In attesa dell'Inter è tempo di analisi dopo la vittoria sulla Sampdoria. Per "Tutto Napoli in Podcast" con Fabio Tarantino e Pierpaolo Matrone abbiamo selezionato i calciatori più forti del Napoli e per ognuno abbiamo indicato un "livello di importanza" in vista del mercato estivo. Chi, tra Koulibaly, Fabian, Zielinski e Insigne, è il vero insostituibile della squadra azzurra? C'è anche una sorpresa nelle risposte.