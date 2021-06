TN in Podcast - Insigne quanto chiederà? Calhanoglu conferma che gli ingaggi restano folli

Quanto chiederà Lorenzo Insigne per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022? Ne abbiamo parlato in "Tutto Napoli in Podcast" analizzando anche le ultime operazioni di mercato per capire su che cifre viaggia il mercato post-Covid, come ad esempio i 5mln più 1 di bonus per Calahnoglu che però è in scadenza a giugno. Antonio Gaito e Arturo Minervini hanno approfondito i possibili sviluppi sul rinnovo del capitano che verrà discusso probabilmente a Castel di Sangro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.